Fenomeni i shitblerjes së votës dhe presionet ndaj votuesve, të reflektuara edhe në raportin e ODIHR, konsiderohen si momentet që duhet të merren në konsideratë të veçantë nga Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Kreu i misionit të OSBE-së Borchardt dhe ai i vëzhguesve të ODIHR, vunë gishtin tek problematikat e evidentuara.

Bernd Borchardt: Komisioni duhet të trajtojë me përparësi problematikën e kahershme të shitblerjes së votës. Aludimet e përhapura për shitblerje votash kanë dëmtuar besimin e publikut dhe partitë politike duhet të bëjnë përpjekje serioze për ta trajtuar këtë çështje. Njëri nga rekomandimet ka të bëjë me nevojën për të hetuar krimet zgjedhore. Jemi duke I kushtuar vëmendje të veçantë rasteve të shkeljeve zgjedhore të denoncuara në Prokurori dhe presim me padurim për rezultate konkrete.