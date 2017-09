Duket sikur Nichole Scherzinger gjithë jetën e saj ka qenë e lidhur gjithmonë me Lewis Hamilton. Historia e tyre nisi në vitin 2007, për të përfunduar në vitin 2015. Gojët e liga, pavarësisht se nuk u konfirmua zyrtarisht, thonë se Nichole ka pasur një marrdhënie edhe me këngëtarin Ed Sheeran.

Pas lidhjes me Leëis Hamilton dhe filtrimeve me këngëtarin, Ed Sheeran. Pas romancës me furbollistin shqiptar, Pajtim Kasami, këngëtarha është në një lidhje serioze me tenistin bullgar, Grigor Dimitrov.

Për “The Sun” ajo është shprehur se: “Do të më pëlqente të martohesha një ditë. Po kërkoj për një dasmë, për dasmën time. Mendoj se grupi “Heaven” do të këndojë kur të martohem unë.”

Ajo u pa të dilte me futbollistin shqiptar Pajtim Kasami gjatë kësaj vere në Greqi për ditëlindjen e saj. Mendohet se arsyeja se pse Hamilton dhe këngëtarja u ndanë ishte sepse piloti i “Formula One” nuk dëshironte të bënte fëmijë më Nichole.