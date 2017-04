Kryetari i kuvendit Ilir Meta duhet te thërrasë mbledhjen e parlamentit deri ditën e hënë, per te miratuar ngritjen e komisionit te posaçëm per vetingun. Sipas ligjit te vetingut, Parlamenti brenda 3 ditëve, duhet te mblidhet per te miratuar përbërjen e komisionit te posaçëm, qe do te beje vlerësimin e kandidaturave. Ky komision përbehet nga 3 përfaqësues te mazhorances dhe te opozitës dhe partitë politike, duhet t’i dërgojnë emrat e anëtareve brenda 24 orëve.