Fitorja e peste radhazi per Napolin ne fushën e Lazios duke u konfirmuar ne krye te kampionatit italian me pike te plota 15. Ne “Olimpiko”, miqtë fituan me rezultatin e thelle 4-1 ndaj skuadrës nga kryeqyteti, te cilët e mbyllen pjesën e pare ne avantazh me golin e De Vrij ne minutën e 30.

Por me fillimin e pjesës se dyte, Kulibali ktheu gjithçka ne baraspeshe, Cajellon kaloi për here te pare ne avantazh skuadrën e tij përpara se Napoli te gjente edhe dy here te tjera rrjetën me Mertens dhe Xhorxhinjo ne minutën e 92 me penallti.

Pike te plota edhe per Juventus qe ndan vendin e pare me Napolin fale fitores 1-0 ndaj Fiorentines. Pas nje pjese te pare pa emocione, rezultati i takimit u vulos ne minuan e 52 pas nje goditje me koke te Manxhukic qe shfrytëzoi pasimin e Kuadrado, me i mire ne fushe per “zonjën e vjetër”.

Qe nga minuta e 66, skuadra nga Firence mbeti me nje lojtar me pak pas daljes me te kuq te Badelj. Me nga nje penallti ne çdo pjese Milan mundi Spal 2-0 duke u ngjitur ne vendin e katërt ne renditjen e përgjithshme. Kuqezinjtë e kontrolluan takimin ndërsa zhbllokuan shifrat ne minutën e 26 kur Rodrigues ktheu ne gol nje penallti te marre nga Kalinic. Ne pjesën e dyte, Kesie shënoi golin e dyte nga pika e bardhe.