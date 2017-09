Monako mori një tjetër goditje pas humbjes se rëndë në mesjave në Champions.

Skuadra e principatës nuk shkoi më shumë se barazimi shtëpiak 1 me 1 kundër Montepellier në javën e 8.

Skuadra e Jardim është përkohësisht në vendin e parë me 19 pikë përkrah PSG, ekip që gjithësi nuk e ka luajtur ende ndeshjen e vet të kësaj jave dhe ka shansin që të shkëputet ne +3 pikë në klasifikim.

15 minutat a para të ndeshjes ishin shumë të mira për Montpellier e cila shkoi disa here afër golit, fillimisht me anë të Mbenza, pastaj me Sesenjon dhe më tej ishte Glik që rrezikoi autogolin, përpara se portieri Subasic të bënte një pritje te shkëlqyer ndaj Pedro Mendez.

Megjithatë përpos lojës jo të mirë, ishte Monako që kaloi ne avantazh në minutën e 38 kur Falkao ishte i saktë në finalizimin e pasimit të dhënë nga Jovetic. Në startin e pjesës së dytë ishte serish Jovetic që tentoi, topi i devijuar u kthye ne asist për sulmuesin kolumbian por këtë herë, Mendez nuk lejon prekjen e rrjetës.

E ndërsa ndeshja po shkonte drejt këtij rezultati minimal, Kamara në minutën e 2 shtesë i ngrin buzëqeshjen skuadrës së principatës duke shënuar golin e barazimit. Monako lë dy pikë të çmuara në garën për titull kundrejt PSG.