Gwen Stefani është shumë e lumtur me lidhjen, që ka me këngëtarin e talentuar të muzikës country, Blake Shelton. Por s’mund të themi se ndjen të njëjtën gjë edhe për fjalimin që mbajti Miranda Lambert, ish bashkëshortja e Shelton, në eventin ACM Awards, ku fitoi trofeun albumi i vitit. Siç dihet, këngët i dedikohen të gjitha Shelton dhe fundit të martesës së tyre, e pasi mori çmimin në dorë, Miranda u shpreh se zemra e saj ishte thyer plotësisht.

Një burim bën me dije: “Gwen mendon që Miranda duhet të fokusohet në marrëdhënien aktuale dhe jo më te ish bashkëshorti i saj. Ajo e kupton që ndarja e tyre e ka lënduar shumë Mirandën, por kanë kaluar dy vite, është koha që të gjithë të ecin përpara.” Miranda 33-vjeç momentalisht është në një lidhje me muzikantin Anderson East, me të cilin u shfaq edhe në tapetin e kuq të eventit.

Informatori vijon më tej se Gwen mendon që Miranda duhet të ndalojë së foluri për ish bashkëshortin e saj, pasi edhe vetë Gwen kaloi të njëjtën vështirësi në të njëjtën periudhë dhe e kaloi me forcë në vetvete, jo duke përmendur babain e 3 fëmijëve vend e pavend.