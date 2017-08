Lionel Mesi merr Barcelonen mbi shpatulla dhe i vetem fiton transferten e Alavesh kundër Deportivos vendase. Edhe pse e ka nisur jo mire duke gabuar nga pika e bardhe e penalltisë argjentinasi ishte vendimtar me dy golat e tij ne fitoren e Blaugranave ne javën e dyte te kampionatit. Ne minutën 55 dhe 66 “pleshti” ka tundur dy here rrjetën edhe si pasoje e mosvemendjes se mbrojtjes vendase. Pak çaste edhe per debutimin e brazilianit Paulinjo ndërsa ne fund edhe nje tranverse per Messin. Atletiko Madrid ka arritur qe ne transferten e dyte ate ne Las Palmas te fitoje me goleade pas barazimit ndaj Xhironas.

1-5 ka përfunduar ne favor te djemve te Simeones ku ra ne sy nje dygolesh i Kokes. Xhirona nga ana e saj ka treguar se kete sezon nuk di te zhgënjeje pronaret e rinj te klubit grupin Manchester Siti dhe te vellane e Pep Guardioles, Pere, qe e kane kthyer ne nje skuadër ferme per sheikët. 1-0 kunder Malagas dhe skuadra ka 4 pike ne dy ndeshje. Nje shqiptar i Maqedonisë protagonist me nje supergol ne Primera Division. Eris Bardhi me Levanten ka barazuar 2-2 ndaj Deportivo la Korunjes.

Edhe pse jane gjendur ne disavantazhin e dy golave qe ne 30 minutat e para Bardhi ka shkurtuar diferencat me nje super goditje dënimi ne minutën e 35. Ne fund edhe me 10 lojtare Levanter e gjeti rrugën e barazimit me nje penallti te Ivi Lopez. Edhe Levante ka 4 pike ndërsa Deportivo 1.