Edhe pas tetorit, muajit kundër kancerit te gjirit, mamografet do te lëvizin ne te gjithë vendin për te kryer vizita edhe ne zonat ku ka mungese shërbimi.

Ministria e Shëndetësisë, Ogerta Manastirliu nga spitali i Vlorës u beri apel grave te kryejnë ekzamimin e gjirit, pasi diagnostikimi i hershem te shpëton jetën.

Ministria e Shëndetësisë theksoi se ne Vlore përmes edhe momografeve te lëvizshëm ofrohet shërbimi i mamografise falas për gratë e moshës 40 deri 50 vjeç. per 5 dite mamografet do te qëndrojnë ne Vlore me pas do te lëvizin sipas kalendarit te përcaktuar ne Gjirokastër, Përmet dhe Lezhë.