Champions League ka dhuruar te tjera emocione te mëdha ne 8 takimet e radhës ne xhiron e pare te ndeshjeve te fazës së grupeve. Në supersfiden e grupit E të transmetuar në Vizion Plus HD, Liverpul dhe Sevilla u ndanë në një barazim spektakolar 2 me 2. Spanjollet kaluan shpejt ne avantazh me anë të Ben Jeder por të zotët e shtëpisë luajtën mirë dhe përmbysën gjithçka në pjesën e parë me anë të Firminjo dhe Salah.

Madje braziliani Firminjo pati shansin t’i çonte shifrat në 3 me 1, por gaboi nga pika e bardhe e penalltisë. Në pjesën e dytë Liverpul e uli disi ritmin dhe nga kjo përfitoi Sevilla që shënoi golin e barazimit me anë të Korrea e jo vetëm kaq por në shtese, Muriel pati shansin e artë të shënonte edhe golin e fitores, por e dërgoi topin jashtë. Në këtë grup të gjitha ekipet kanë nga 1 pikë pasi në Slloveni, edhe Maibor dhe Saprtak Moske u ndanë në barazim 1 me 1.

Ndërkohe ne takimet e tjera më të bukura të mbrëmjes të transmetuara në Tring Hd, spikati fitorja e lehte e Real Madrid 3 me 0 në “Bernabeu” ndaj Apeoel Nikosia. Mbajtësit ne fuqi të turneut shënuan dy herë me Ronaldon dhe nje here me Ramos duke kryesuar grupin H bashkë me Totenham që mposhti në Londer Dortmundin 3 me 1.

Dopieta e Kane dhe goli i Son vendosen këtë sfide në favor te anglezeve ndërsa për Dortmund shënoi Jarmolenko. Në grupin F, Manchester Cityh dhuroi spektakël në Holande pasi mundi 4 me 0 Fejenordin. Skuadra e Guardioles e zgjidhi ndeshjen ne 25 minutat e para ku shënoi 3 herë me anë të Stones, Aguero dhe Gabriel Jesus, ndërsa në pjesën ë dytë shënoi një tjeter gol qendërmbrojtësi Stones.

Befasia në grupin F mban emrin Shaktar Donjetz, teksa ukrainasit mundën ne fushën e tyre 2 me 1 Napolin falë golave te Taison dhe Ferreires, ndërsa për italianet shkurtoi Milik. Grupi G pas ndeshjeve te para kryesohet nga Bashiktash që tronditi Porton në Do Dragao me gola të Talisca, Tosun dhe Babel. Në sfiden tjetër gjermanet e Laipicg në debutimin e tyre ne Champions ndalen Monacon në fushën e tyre me një rezultat 1 me 1. Ndeshjet e dyta ne grupe kthehen ne datat 26 dhe 27 shtator.