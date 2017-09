Next çel siparin e transmetimit në Vizion Plus, nga data 11 shtator. Por autori dhe moderator I Next, Fabian Basha, nuk do të jetë I vetëm këtë sezon, pasi shoqërohet nga dy bukuroshe.

Nga e hëna në të premten, Fabi do të shoqërohet çdo ditë nga dy 19 vjeçaret, Inger Skura dhe Xhulia Dedndeaj.

Inger Skura, nuk është për herë të parë pjesë e televizionit. Në kujtimet e fëmijërisë, ajo mban mend skenat e vogla, ku këndonte dhe i binte pianos, pasi për 12 vite ka studiuar pianon. Inger rrëmbeu vendin e dytë, në konkursin e bukurisë “Miss Universe Albania 2017”, po ashtu edhe çmimet Miss Inteligjenca dhe Miss Production. Krahah televizionit, 19 vjeçarja nuk ka lënë prapa edhe studimet e larta për degën e juridikut.

Edhe përse studimet e larta I vijon në Fakultetin e Ekonomikut, në degën Finance – Kontabilitet, Xhulia Dednreaj, nuk ka lënë pas dore pasionin e saj për televizionin. Për herë të parë me Xhulian, u njohëm në konkursin e bukurisë “Miss Shqipëria”, kur atëherë vetëm 16 vjeç, u përzgjodh në 10 më të mirë të vajzave.