Lëvizja Socialiste për Integrim ka paralajmëruar se vendi do te shkoje shume shpejt drejt zgjedhjeve te parakohshme. Gjate mbledhjes se komitetit drejtues te te rinjve te LSI, Monika Kryemadhi theksoi se situata e krimit e drogës ne vend bën te domosdoshëm zhvillimin e zgjedhjeve te reja

“Jam e bindur që shumë shpejt ku vend do të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Sepse shqiptarët do të zgjohen, sepse janë të bindur që nuk mund të përfaqësohen në parlament nga 74 karrige, të cilat i kanë blerë me paratë e drogës, e krimit me paratë e gjithë atyre djemve të cilët kanë humbur jetën në këto trafiqe kaq të rrezikshme për të mbytur sadopak, varfërinë ekonomike të cilën ka pllakosur.”