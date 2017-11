Tirana po bëhet çdo ditë e më shumë miqësore ndaj atyre që kanë zgjedhur si mjet lëvizje biçikletat. Bashkia e Tiranës ka nisur punimet ne bulevardin zogu i pare ku do te ndërtohen korsi te dedikuara për qytetaret qe lëvizin me biçikleta. Veliaj tha se ky investim do të përfundojë brenda vitit.

Kryebashkiaku shtoi se do te krijohet një rrjet sa i madh i korsive të dedikuara për biçikletat, ku vetëm në fazën e parë parashikohen të ndërtohen 10 kilometra.

“Sot jemi në nëntor, jemi të bekuar me diell dhe me mot të mirë. Pavarësisht ndryshimeve klimaterike, Shqipëria prapë i ka 300 ditë me diell. Unë e di që për shumë njerëz makina ka qenë një status për të treguar që kemi dalë nga varfëria pas komunizmit, por nuk më rezulton që holandezët janë të varfër që rrinë tërë ditën në biçikleta, janë madje shumë të pasur, një nga vendet më të pasura. Në një qytet me kaq shumë diell, me distanca të vogla dhe me terren të sheshtë, një pjesë të madhe të udhëtimeve mund t’i bëjmë me biçikleta.”