Nergis Kumbasar është ndër personazhet më të dashura në serialin “Dashuri me Qira”.

Aktorja turke luan rolin e Nerimanit, tetoja ngatërrestare që vendosi përballë Omerit, Defnenë e pafajshme, në serialin turk që transmetohet në Vizion Plus nga e hëna në të premten në orën 17.00 – 18.00, “Dashuri me Qira”.

Herë pas here, aktorja turke kujton me nostalgji kohën kur ishte ende e re.

E nuk ka sesi te mos e kujtoje, ajo duket kaq e bukur dhe e pafajshme. Mos na keqkuptoni, edhe sot 54 vjeç, aktorja eshte ne forme mjaft të mirë. Madje ka lyer edhe flokët ngjyrë rozë.

