shitje, terotuarePas një viti, ne Tirane nuk do te shihni me produkte qe shiten ne rruge e trotuare. Kryetari i bashkisë premton se brenda 2018 do te ngrihet rrjeti modern i tregjeve publike te fruta perimeve. Bashkia ka nisur projektin per ndërtimin e tregjeve te reja ne te gjitha njësite e Tiranës.

Pak dite pas rindërtimit te tregut ne njësinë numër 5 ka nisur puna edhe per atë ne rrugën “Mine Peza”. Gjate inspektimit Veliaj premtoi standarde dhe siguri me te madhe ushqimore.

Punimet për rehabilitimin e Tregut “Mine Peza” përfshijnë ndërhyrjen totale ne nje sipërfaqe prej 400 metrash katror. Tregu do te mbulohet dhe do te pajiset me ndriçim.