Portugalia dhe Franca ishin dy skuadra e fundit qe prenë biletat per ne finalet e botërorit Rusi 2018 ne zonën evropiane, ndërsa Holanda mbetet jashtë. Ne Da Luz ne sfidën e vlefshme per grupin B, Portugalia zbriti nga froni Zvicrën 2-0 duke i detyruar keta te fundit te luajne ne fazën playoff. Luzitanet zhbllokuan shifrat ne fundin e pjeses se pare pas nje autogoli te Zhiru përpara se Andre Silva te dyfishonte rezultatin

Ne grupin A Franca i mbylli eliminatoret ne vend te pare pas fitores 2-1 ndaj Bjellorusisë. Takimi u mbyll ne harkun kohor te 6 minutave ne pjesën e pare, pas golave te Grizman dhe Giroud, ndërkohe per miqtë ngushtoi diferencën Saroka ne minutën e 44. Holanda qe duhej te shënonte 7 gola e mbylli 2-0 sfidën ndaj Suedisë. Tulipanët e mbyllen pjesën e pare ne avantazh te dy golave pas dopietes se Roben, por ne te dytën skandinavet rezistuan duke siguruar te drejtën e playoffit.

Ne grupin H Belgjika e kualifikuar me pare shpartalloi Qipron me protagonist e absolute vëllezërit Hazard Eden dopiete dhe Torgan me fillimin e pjesës se dyte. Playoffi i takoi Greqisë ne vend te dyte qe nga ana e saj mundi Gjibraltarin me te njëjtat shifra 4-0. Nje rezultat qe e beri te kote fitoren e Bosnje Hercegovinës 2- 1 ne Estoni, por dënoi edhe Sllovakinë e vetmja skuadër jashtë playoffit mes vendeve te dyta ne klasifikimin e grupeve.