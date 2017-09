Shqipëria mori nje barazim te çmuar 1-1 ne fushën e Strumices përballë vendasve te Maqedonisë, duke konsoliduar vendin e trete ne renditjen e përgjithshme te Grupit G. Por ne ndeshjen e vlefshme per eliminatoret e botërorit, skuadra e teknikut Panuci përpos rezultatit, nuk bindi ne lojën e saj. Nje pjese e pare me mjaft vuajtje, ku dëshira dhe presioni u takoi maqedonasve ne kërkim te golit te avantazhit. Vendasit shtynë gjithmonë dhe me shume drejt zonës kuqezi, ndërsa portieri Berisha u vu disa here ne vështirësi nga Pandev dhe Nestorovski.

Ne nje rreshtim me shume pikëpyetje, dukej se mesfusha e kombëtares shqiptare ishte dorëzuar plotësisht, ndërsa sulmi mbetej shume larg per t’u mbështetur. Ne pjesën e dyte, Panuci futi Bashen dhe Memushaj me te parin te cilët rregulluan shume lojën e kuqezinjve. Skuadra filloi te guxoje drejt portës kundërshtare dhe pas këmbënguljes se Sadikut nga e majta ishte Roshi qe shfrytëzoi mjaft mire kromimin, duke kaluar ne avantazh skuadrën ne minutën e 53.

Vetëm 5 minuta me vone kuqezinjtë mund te kishin dyfishuar shifrat nëse Sadiku pas krosimit te Memushaj do te ishte me i sakte përballë portës. Atëherë kur dukej se gjithçka ishte nen kontroll arbitri kryesor u dhuroi te zotëve te shtëpisë nje penallti te dyshimte me Trajkovskin qe ktheu gjithçka ne baraspeshe nga pika e bardhe. Qe nga ky moment maqedonasit ushtruan mjaft presion drejt portës se Shqipërisë, ndërsa Berisha u be shpëtimtar ne shume raste me pritjet e tij duke kontribuar shume ne piken e mare ne Strumice.