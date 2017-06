1. Tregohu e sinqertë me veten tënde: Nëse je në kërkim të dashurisë tënde, kjo nuk do të thotë se ti je dështake apo se nuk gjen dot meshkuj. Thjesht ka ardhur koha e përshtatshme që ti të gjesh mashkullin që gjithmonë ke kërkuar.

2. Ji e sinqertë me miqtë e tu: Nuk ka asgjë të sikletshme që miqtë dhe mikesaht e tua ta dinë se ti je në kërkim të mashkulli ideal, pasi ata mund të njohin dikë me të cilin mund të prezantojnë e nga një takim i thjeshtë mund të lindë një lidhje serioze.

3. Vij në rregull jetën tënde: Ti duhet të jesh shumë e qartë për atë që do në jetën tënde si dhe duhet ta dish me siguri se çfarë vendi do të zërë një mashkull në të. Prandaj para se të fillosh diçka serioze qartësoje me veten se çfarë vendi ka karriera dhe çfarë vendi ka një mashkull apo familja në jetën tënde.

4. Ti duhet ta dish se çfarë tip mashkulli të duhet: Ai duhet të jetë ideali yt, por në fillim ti duhet të kesh të qartë se çfarë ideali po kërkon dhe në fund të fundit duhet edhe të bësh disa kompromise pasi mashkulli ideal nuk egziston dhe patjetër që do të këtë diçka mangët nga çfarë ke ëndërruar.

5. Hiq dorë nga stereotipet: Duhet të heqësh patjetër dirë nga steroptipet nëse dëshiron të gjesh mashkullin me të cilin do të kesh një lidhje serioze. Mos kërko meshkuj të tipit “I pasur dhe i bukur” “I butë, i durueshëm dhe besnik” etj, pasi asnjë mashkull nuk mund ti ketë të gjitha vetitë njëherësh.

6. Duaje veten tënde: Nëse ti nuk e do dhe vlerëson siç duhet veten tënde, si pret që të të duan të tjerët. Prandaj mësohu të duash veten tënde me të mirat dhe të metat që ke, pasi nëse ti nuk e shikon me dashuri veten tënde, si mund të të shikojë një mashkull?

7. Argëtohu dhe provo eksperienca rë reja: Duke u mbyllyr në shtëpi apo në zyrë vështirë se mund të gjesh mashkullin që po kërkon. Prandaj dil dhe argëtohu me miqtë dhe mikeshat dhe jepi mundësinë vetës të njohësh njerëz të rinj dhe të përjestosh eksperienca të reja.

8. Mëso nga gabimet: Nëse në të kaluarën ke pasur eksperienca jo të mira dhe lidhje që nuk kanë funksionuar, përdori këto eksperienca dhe gabimet e të kaluarës në favorin tënd për të mos përsëritur sërish ato veprime të cilat kanë qënë të gabuara.

9. Mëso të flirtosh dhe të jesh pasionante: Meshkujt i duan femrat të cilat dinë si ti bëjnë ata për vete. Porandaj vishu bukur, kujdesu për veten dhe guxo të flirtosh.

10. Krenohu me sukseset e arritura: Meshkujt i adhurojnë femrat e suksesshme në karrierë dhe të pavarura, prandaj suksesin tënd duhet ta shfaqësh hapur e të ndihesh krenare për arritjet e tua.