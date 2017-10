Tronditje per kombëtaren shqiptare ne prag te sfidës me Spanjën. Sokol Cikalleshi është dëmtuar ne stërvitjen e fundit. Pas rezonancës manjetike ai është larguar drejt Turqisë, ndërsa do te qëndroje jashtë fushave per 3 jave. Pika e vetme e referimit ne sulm tashme mbetet Armando Sadiku.

Kështu dilemave te Panucit per formacionin i është shtuar edhe nje tjetër problem pas mungesave, dëmtimeve dhe gjendjes jo te mire fizike te lojtarëve. Ne stërvitjen e fundit tekniku Italian është detyruar te improvizoje gjithçka qe nga reparti i portierëve ku Strakosha u kthye ne Itali pas dëmtimit, Berisha nuk u stërvit per shkak te gjendjes gripale, duke zëne portën Alban Hoxha ne mungese edhe te Enea Koliqit.

Me boshllëkun qe ka lene mungesa e Megrim Mavraj, gjithë pikëpyetja është kush do te beje dyshen ne qendër te mbrojtjes se bashku me Ajetin; Gjimshiti apo Veseli. Nga krahët Hysaj dhe Agolli deri ne keto momente po stërviten te diferencuar ndërkohë qe ne stërvitjen e fundit nga krahët u përdoren Veseli dhe Memolla. Mesfusha eshte reparti me problematik, ku Roshi dhe Kukeli jane te pezulluar ndërsa Abrashi nuk është grumbulluar. Qe do te thotë te rikthyerit Kace, Taulant Xhaka dhe Lenjani mund te luajnë qe nga minuta e pare, duke ju bashkangjitur Liles dhe Memushaj