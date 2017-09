Kjo grua është nje nga shumtat qe ka vuajtur dhunën psikologjike dhe fizike nga bashkëshorti. Prej 17 vitesh, ajo ka duruar dhunën sistematike te ushtruar nga burri. Situata u be e padurueshme, derisa gruaja vendosi ta denoncoje, sepse ai filloi të qëllonte edhe fëmijët.

Pas denoncimit, burri ka përfunduar në polici, por ankthi i gruas nuk ka marrë fund. Xhelozia ishte shkaku kryesor konfliktit ne familje dhe gruaja ka vendosur t’i japë fund, duke mbyllur procedurat e divorcit. Por dhunë ka përjetuar edhe nje 19-vjeçare nga Elbasani: jo nga burri, por nga i dashuri.

Edhe ne rastin e 19-vjeçares, xhelozia ishte shkaku i debatit dhe goditjeve, te cilat morën fund me kërcënimin per denoncim. Në Shqipëri ka disa shoqata qe punojnë per mbrojtjen e grave të dhunuara. Të dhënat e tyre tregojnë se gjatë gushtit janë regjistruar 147 raste. Policia e shtetit publikoi se fundi raportin per dhunën, ku per muajt qershor-korrik, jane shënuar 450 raste te reja dhune.