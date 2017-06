Colin Jost është kokë e këmbë i dashuruar me Scarlett Johansson. Një burim i afërt me komedianin e ‘SNL’ zbulon detaje në lidhje me ndjenjat që ai po përjeton në romancën me aktoren shumë të dashur për publikun.

“Colin nuk arrin ta besojë sa me fat është. Ai e di se SNL ka mundur ta afrojë me personazhe shumë të njohur si në rastin konkret me Scarlett. Gjithçka duket se po shkon mirë aktualisht për çiftin e ri.”