Ne nje ndeshje spektakolare me goleade, emocione por edhe gabime individuale, Chelsea nuk shkoi me shume se barazimi ne supersfiden e mbrëmjes kundër Romes ne javën e trete te fazës ne grupe te Uefa Champions League. 3-3 ne Stambord Brixh ne sfidën e transmetuar ne Vizion Plus, me blutë e Londrës qe gjithsesi mbajnë vendin e pare ne grupin C tashme ne kuotën e 7 pikëve, dy me shume se skuadra nga kryeqyteti italian.

Minutat e para me mjaft personalitet per verdhekuqte, te cilët ushtruan presion te jashtëzakonshëm, duke vene ne vështirësi londinezet. Por edhe pse Roma beri lojen ne keto momente, Chelsea priti me qetësi duke goditur ne momentin e duhur me David Luiz ne minutën e 11. Edhe pse kundërshtari kërkoi te rikthehej ne loje, te zotet e shtëpisë goditen përsëri ne minutën e 37 pas nje kundërsulmi me Eden Hazard. Gjithsesi tre minuta me vone Kolarav shpërbleu lojen e mire te Romes kur ne nje gjuajtje e devijuar edhe nga Kristensen mposhti portierin Kurtua. Pjesa e dyte akoma dhe me e mire per Romen ndërsa 21 vjecari Danez përsëri fajtor qe mbajti ne loje Edin Xheko qe ne minutën e 64, ne nje nga golat me te bukur ne Champions per kete sezon ktheu gjithçka ne baraspeshe. Ashtu siç kishte premtuar se do ti shënonte bluve, boshnjaku kapërceu çdo parashikim kur ne minutën e 70 kaloi per here te pare ne avantazh Romen.

Njeriu qe shpëtoi nderin e Kontes ishte Eden Hazard qe ne minutën e 75 barazoi shifrat, rezultat qe nuk ndryshoi deri ne fund ne takimit. Situata e vështire per kualifikimin e Atletiko Madrid qe ne Azerbajxhan nuk arriti te mundte Qarabag ne sfidën tjeter te grupit, duke mbetur ne vend te trete ne kuotën e 2 pikëve. Fitore me zemër dhe grinte per Juventus qe mundi rivalin direkt Sporting 2-1 ne grupin D. Portugezet kaluan te paret ne avantazh me nje autogol te Alex Sandro ndërsa zonja e vjetër u kundërpërgjigj me nje goditje dënimi te Pjanic dhe Mannxhukic 6 minuta nga fundi.

Ndërkohë ne Kamp Nou, Barcelona edhe pse me nje lojtar qe nga pjesa e pare mundi Olimpiakos 3-1. Bazel mundi Cska 2-0 ne Moske, ndërsa heroi i zviceraneve ishte Taulant Xhaka autor i golit te pare dhe asistit per te dytin. Ne takimin tjeter te grupit A Manchester United i mjaftoi nje gol i Rashford per te fituar 1-0 ne Da Luz ndaj Benfikes. Bajerni iu rikthye fitoreve nen drejtimin e trajnerit te ri Jup Hajnkes, teksa shpartalloi Celltic 3-0 me gola te Myler, Kimich dhe Humbels.

Fitorja e trete radhazi per kryesuesit e grupit B, Paris Sg qe kete here mundi Anderlehet ne Bruksel 4-0. Ne shenje per parisienët treshja e mrekullueshme Mbape, Cavani, Neymar ndërsa njeriu qe vulosi rezultatin ishte Di Maria, dy minuta nga fundi.