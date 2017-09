Këngëtarja shqiptare e cila po mundohet të ndërtojë karrierën jasht kufinjëve shqiptar, duket se po na vë në pikëpyetje me postimet e saj në rrjetet sociale.

Vetëm pak ditë më parë ajo ka postuar një foto e veshur me një fustan ngjyrë pink, të cilën e shoqëron me diçiturën ‘rec’ që menjëhrë na bën të dyshojmë se ajo po angazhohet me një projekt të ri. Kjo foto është shkrepur në Stamboll.

Pak orë më parë ajo ka postuar gjithashtu një video me të njejtën veshje ku shkruan “I promise you me” (ju premtoj veten). Shumë ndjekës të saj, por edhe portale të ndryshme online kanë aluduar se ky mund të jetë titulli i prurjes së saj më të re.