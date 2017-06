Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka thënë nga Kombinati se vendi ka nevojë për punë dhe jo për palma.

Basha ka thënë para qytetarëve se gjëja e parë që do të bëjë pasi të vijë në pushtet, është se do të ulë taksat, për biznesin dhe naftën. “Nafta është gjaku i ekonomisë. Nafta në Shqipëri do të jetë më e ulëta në rajon”, ka thënë Basha.

Basha ka premtuar nga Kombinati se do të ounojë nga mëngjesi deri në darkë për të ulur nivelin e papunësisë në vend.