Ne do të mbështesim universitetet publike si Universiteti i Elbasanit me financime dhe do ti japim më shumë pushtet studentëve në vendimarrje. Do të financojmë 10 mijë stazhe pune për të sapodiplomuarit. #EkonomieForte #Voto6

Posted by Lulzim Basha on Donnerstag, 8. Juni 2017