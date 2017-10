Argjentina vazhdon te beje gabime te mëdha ne rrugën drejt kualifikimit për në botëror. 2 herë kampionet e botës ngecen ne një barazim pa gola 0 me 0 në fushën e tyre ndaj Perusë, duke mbajtur ne ankth të gjithë tifozët e vet për në sfidën e fundit ne grup në transferte me Ekuadorin.

Skuadrës Albiceleste nuk i mjaftoi atmosfera e jashtëzakonshme ne Bombonera si dhe përpjekjet e mëdha të Leo Messit, për të siguruar një tre pikësh që do t’i kishte afruar me botërorin e Rusisë. Me Dybalen dhe Ikardin të lënë në stol për zgjedhje teknike, vëmendje ishte tek sulmuesi i Bokas, Benedeto, i cili gjithsesi nuk arriti dot të shfrytëzoje të paktën 4 herë, pasimet për gola që iu dhanë nga Messi. Ylli i Barcelonës gjithashtu goditi vetë shtyllën dhe u ndal në disa raste edhe nga portieri i Perusë, Pedro Gallese.

Barazimi kundër Perusë do të kishte qënë një tragjedi e vërtete sportive për Argjentinën, nëse nuk do të vinte lajmi i mirë nga Kolumbia ku Paraguai bëri çudinë, duke shënuar dy gola në minutat e fundit që i dhanë. Nga përplasja e fundit mes Perusë dhe Kolumbisë, në letër përfiton Argjentina, e cila mjafton të marrë tre pikë në Ekuadorin tashmë të dorëzuar në mënyre që minimalisht të arrijë zonën play off.

Ndërkohe Kili shtoi shanset për kualifikim pasi mundi 2 me 1 me vështirësi Ekuadorin me një gol të Sanchez në minutën e 85. Në takimin e fundit, Kili do ti luajë shanset e kualifikimit në transferte me Brazilin i kualifikuar tashmë prej kohësh. 5 herë kampionet e botës në sfidën e parafundit barazuan 0 me 0 në Bolivi ndërsa Uruguai gjithashtu u kënaq me barazimin 0 me 0 në transferte me Venezuelën.

Renditja para ndeshjeve të fundit sheh Brazilin dhe Uruguain të kualifikuar, Kili dhe Kolumbia 26 pikë, Peruja dhe Argjentina nga 25 dhe Parguajui 24. 5 skuadra në garë për 3 vende në përballjet e 11 tetorit një finish i pabesueshëm.