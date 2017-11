Shtohen frikshëm sëmundjet e kancerit te mushkërive dhe ato kronike. 600 raste te reja diagnostikohen çdo vit me tumor dhe sëmundje te tjera te renda respiratore. Shefja e shërbimit te pneumologjisë, Silva Bala thotë se kanceri fillon te shfaqet pas te 50-tave, rreth 20 vjet pas përdorimit te duhanit. Ndryshe nga vite me pare, per shkak te duhanpirjes është rritur numri i grave e vajzave qe preken nga kanceri i mushkërive.

Por duhani nuk është i vetmi shkaktar i sëmundjeve te renda te mushkërive. Ndotja e ajrit, ne industrinë e rende dhe ajo tekstile ka shtuar numrin e personave qe preken nga kanceri ne mushkri.

Mjeket bëjnë apel per diagnostikim te hershem te kancerit te mushkërive per rritur mbijetesën e te prekurve nga kjo sëmundje.