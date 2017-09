Kryetari i KQZ-së Klement Zguri vlerëson si realist raportin e ODIHR për zgjedhjet e 25 qershorit. Një ditë pas publikimit, kreu i institucionit që administron procesin zgjedhor, tha se KQZ gati për zbatimin e rekomandimeve të ofruara.

“Raporti nuk është “buqetë me lule” për asnjë nga aktorët e zgjedhjeve në Shqipëri. Nuk hartohet për këtë qëllim. Për të gjithë, përfshirë KQZ-në, ai është mjet pune, është udhërrëfyes. Ndaj pjesa më e rëndësishme e tij ngelen gjithmonë vërejtjet, kritikat dhe rekomandimet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do t’i marrë ato seriozisht si çështje prioritare të agjendës së vet për të analizuar problematikën e hasur gjatë procesit zgjedhor dhe për të hartuar një paketë me propozime për zgjidhjen sa më efikase të tyre.”