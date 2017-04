Më në fund, qeveria e pranon se ulja e Tatimit mbi Vlerën e Shtuar në turizëm, erdhi si një nevoje e rritjes së konkurrueshmërisë me rajonin. Në relacionin përkatës që shoqëron ligjin për TVSH, evidentohet se 22 vende anëtare të BE-së, aplikojnë TVSH të reduktuar për turizmin, ndërsa 20 prej tyre kanë një normë më të ulët se 10%. Ndërsa Shqipëria ishte ndër vendet me nivelin më të lartë të kësaj takse.

“Ka qënë një diskutim prej shumë kohësh norma dhe aplikimi i TVSH në sektorin e turizmit sepse ne duhet të jemi kompetitiv dhe duhet të marrim në konsideratë edhe tarifat që aplikojnë vendet e rajonit. Të gjitha kanë zbatuar me kohë tarifën e reduktuar, ndërkohë që ne kemi zbatuar vetëm tarifën standarde. Ndaj u pa e arsyeshme që ashtu sikurse Maqedonia, e cila e takson turizmin me 5 % apo Serbia me 10 % apo Mali i Zi me 7% dhe Kosova aplikon tarifën e reduktuar, momenti kërkon që edhe Shqipëria ta ndërmarrë një hap të tillë”.