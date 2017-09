Protesta e nisur disa ditë më parë në Shijak kundër ngritjes se nje impianti per përpunimin e mbetjeve spitalore është shoqëruar me dhunë e kërcënime më tritol. Burimet bëjnë me dije se biznesmeni 33-vjeçar nga Shijaku Arlind Lala është dhunuar nga persona ende të paidentifikuar.

Ndërkohe mbrëmjen e së dielës në klinikën e tij është vendosur një sasi e vogël lëndë plasëse.

Për pasojë nga shpërthimi i Tirolit janë thyer vetëm xhamat e derës hyrëse të klinikës.

Nuk dihet nëse vënia e eksplozivit është një paralajmërim për pronarin e firmës. Grupi hetimor, po vijon punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve.

Disa ditë më parë, banorët e Shijakut protestuan duke kundërshtuar ngritjen e inceneratorit, pasi sipas tyre shkakton ndotje të madhe mjedisore dhe rrezikon shëndetin e njerëzve.