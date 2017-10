Ky është autobusi i pare elektrik ne transportin urban te Tiranes. Ne pamje është i njëjte me mjetet e tjera, por punon me energjike elektrike me ndihmën e baterive. Fillimisht do te testohet ne linjën e Kombinatit per te qene me pas pjese e flotës ne transportin publik.

Deri ne fund te vitit Bashkia do te hartoje nje raport per gjendjen autobusit elektrik, kapacitetin e baterive dhe kohen e karikimit. Ndersa vitin e ardhshëm operatoret privat duhet te nisin zëvendësimin e mjeteve me karburant.

Nisma e Bashkisë se Tiranës u vlerësua nga ministri i mjedisit si nje nga masat për uljen e ndotjes se ajrit.

Kryetari i bashkisë Erion Veliaj dhe përfaqësues te pushtetit qendror deklaruan se do te ndihmojnë operatoret privat me politika lehtësuese per zëvendësimin e mjeteve me autobusë elektrike.