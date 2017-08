Taylor Swift sapo ka publikuar këngën e saj më të re ‘Look What You Made Me Do’. Por ajo që na la me gojë hapur në video, ishte vaska plot e përlot me diamandë, në të cilën ajo u shtri.

Burime për revistën Page Six, bëjnë me dije se bizhuteritë u siguruan nga Neil Lane dhe kushtojnë më shumë se 10 milionë dollarë.

Kënga ‘Look What You Made Me Do’ është rregjistruar në nivele të larta sigurie. E gjithë zona ku xhirohej, u mbush me agjentë sigurie.

Revista shkruan se kjo është mënyra e Taylor Swift për t’i bërë diss Kanye-s dhe Kim.

Ne vetem tre dite, kenga ka arritur 72 milione klikime.