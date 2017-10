Ketë fundjave tetori, Tirana është populluar si rralle here. Gjysme maratona ndërkombëtare ka sjelle ne kryeqytet qindra te huaj nga 40 shtete te botes. Pas përfundimit te eventit sportiv, me fitore ose jo, turistet ashtu siç kane ardhur, ne grup, me familjet apo shoqërinë jane shpërndare ne pika ne te ndryshme te Tiranës. Anglisht, gjermanisht, kinezce, turqisht e gjuhe te tjera dëgjoje sot ne rrugët dhe sheshet e Tiranës.

Banore nga Kina e largët tregojnë se pas ndjekjes se maratonës si spektator, do te vijojnë vizitat ne pikat më turistike. Pazari i ri dhe sheshi Skenderbej jane zonat qe ata duan ti prekin nga afër.

“Ndoqa maratonën dhe tani do te lëviz se bashku me grupin ne disa zona te qytetit tuaj. Ndryshe nga vendi im, Tirana me duket një qytet i qete, i pastër dhe me njerëz te veshur bukur. Para se te vija këtu kam kërkuar ne internet per Shqipërinë dhe Tiranën, do te vizitoj patjetër pazarin e ri dhe sheshin “Skenderbej”, pastaj do te ulem per dreke me grupin. Ende nuk e di cfare do te marr por me pëlqejnë ushqimet mesdhetare.