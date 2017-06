Do You Have an Idea priti për më shumë se tre muaj qindra ide biznesi. Sot në Vizion Plus, ky format që mbështeti të rinjtë, ju prezanton 7 më të mirët, për të kurorëzuar në fund projektin që meriton çmimin prej 10 mijë eurosh. Finalja e madhe i ve konkurrentët përballë një jurie që bën bashkë sipërmarrësit më të suksesshëm në vend.