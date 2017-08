Trajneri i kombëtares Kristian Panuci pret nje grup lojtaresh per dy ndeshjet e radhës te cilet vijnë nga situata te ndryshme ne klubet e tyre. Duke nisur nga maja e sulmit natyrisht Armando Sadiku është futbollisti me ne forme dhe qe po luan rregullisht ne Poloni.

Ne ndeshjen e se dielës me skuadrën e tij, Sadiku shënoi golin e pare kundër Zagleblies se Lublinit ne takimin qe përfundoi 2-1 per vendasit dhe ngjiti legian ne vendin e trete ne renditje. Ndryshe Balaj, sulmuesi nuk kane qene fare pjese, e Grozni ne transferte beri surprizën kundër CSKA se Moskës, duke e mundur 0-1. Ne stol ka qene Odise Roshi per 90 minuta, ndërsa kosovari Berisha ka luajtur per 76 minuta.

Andi Lila ne Greqi ka luajtur 90 minuta ne barazimin 0-0 ne Janine me Aekun dhe ka marre nje karton te verdhe, ndërsa edhe pse e njëjta gje ndodhi me Kaçen qe ishte gjate gjithë ndeshjes ne fushe kundër Korfuzit, ne fitoren 3-1 te Paok ,trajneri ka preferuar te mos e grumbulloje ashtu si edhe Shkëlzen Gashin qe luajti 90 minuta ne humbjen e Kolorados 4-1 ne Salt Lake Siti.

Ne SHBA ka luajtur vetëm 15 minuta Jahmir Hyka ne fitoren 0-3 ne transferte te San Hoze Earthquakes ne Los Anxhelos kundër Galaxy. Ansi Agolli kapiteni i kombëtares pas suksesit me kualifikimin ne fazën e grupeve te Uefa Champions League ka përgatitur golin e pare ne kampionatin Azer kundër kundërshtarit kryesor Kebel, te cilën Karabak e mundi 2-1.

Emocione te ndryshme per dy portieret Berisha dhe Strakosha.

Ky i fundit ka fituar me Lazion ne transferten e Verones kundër Chievos 1-2 dhe ka realizuar disa pritje te mira ne momentin kur ndeshja ishte ende ne barazim.

Ndërsa Etrit Berisha është mundur ne Napoli 3-1 megjithëse pjesa e pare është mbyllur 0-1 per miqtë dhe Berisha ka realizuar nje pritje te mire dhe nje dalje te gabuar. Ne te dytën, ka pësuar nje supergol nga Zhielinski, ndërkohe qe nuk ka patur faj ne dy golat e tjerë te Napolit.

Nuk ka patur duel me Hysajn per shkak te mungesës se tij si pasoje e kartonit te kuq te marre nje jave me pare. Edhe Mavraj ka përfunduar me te kuqe ne fitoren e Hamburgut te premten.

Arlind Ajeti ka luajtur 90 minuta ne barazimin e Krotones 0-0 ne shtëpi me Hellas Veronen. Ndërsa Ledian Memushaj pritet qe te kaloje te Benevento ne forme huazimi me te drejte blerjeje sezonin e ardhshem. Sipas Gazeta Dello Sport është vetem çështje orësh bashkimi me Berat Gjimshitin te Benevento qe nuk ka luajtur fare.