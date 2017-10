Princi i kurorës i Arabisë Saudite Mohamed Bin Salman u zotua të rivendosë islamin e “moderuar” që është i hapur për të gjitha fetë në botë.

Ne nje forum ekonomik ne Riad përballe kritikave per konservatorizmin fetar, princi Salman deklaroi se do t’i japë fund ekstremizmit shume shpejt, duke e hapur vendin per te gjitha fete e botes.

Arabia Saudite është e njohur për sundimin e saj ultra konservator dhe disa nga kritiket besojnë se prej andej janë frymëzuar rryma te ndryshme radikale. Ne Saudi praktikohet forma e islamit suni.