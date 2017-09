Marrëveshja mes AKR-së dhe PAN-t për t’i dhënë fund ngërçit dhe për t’i hapur rruge formimimit te qeverisë së re, ka sjelle reagimin e ashpër të kreut të LDK-së Isa Mustafës dhe te Albin Kurtit. Me anë të një postimi të gjatë në Facebook, Mustafa është shprehur se Pacolli u shkëput nga koalicioni parazgjedhor për shkak të presionit nga Haradinaj.

“Presioni i përditshëm mbi z. Pacolli bëri të veten. E bëri të veten edhe oferta tepër gjeneroze ndaj biznesmenit Pacolli. Ajo çfarë është e qartë nga ky koalicion është se nuk fitoi askush, as Pacolli me megaministritë e tij, as Ramushi me një qeveri asimetrike, as sekserët e “Listës Rugova” dhe më së paku fitoi Kosova, e cila më së shumti për gjashtë muaj do të shkojë në zgjedhje të reja”.