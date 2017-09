Kryeministri Edi Rama ka takuar Sekretarin e Pergjithshem te Kombeve te Bashkuara, Antonio Guterres.

Ne njoftimin e publikuar ne faqen zyrtare, sqarohet se gjate takimit Rama dhe Guterres kane biseduar rreth situates politike dhe sigurise ne vendet e Ballkanit Perendimor.

“Sekretari i pergjithshem vleresoi Shqiperine per integrimin e objektivave per zhvillimin e qendrueshem ne strategjine kombetare per zhvillimin,” – thuhet ne njoftimin e Kombeve te Bashkuara.