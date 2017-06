Nga Erseka kryeministri Edi Rama u ka kërkuar qytetareve votën per nje qeveri te Partisë Socialiste si rruga per te ndryshuar Shqipërinë. Rama ka sulmuar ashpër Lëvizjen Socialiste per Integrim si nje parti qe e përdor administratën shtetërore si mekanizëm per te marre vota, duke vene ne dukje se PS duhet te marre vetëm 71 mandate per t’i dhëne fund kësaj historie shushunjash.

“Prandaj miqtë e mi ne 25 qershor duhet te shkoni ne votime per te çliruar veten tuaj nga kthetrat e zyrtareve te korruptuar, per t’u dhëne nje hipoteke, nje patente nje licence. Te kene frike ata qe bëjnë presione neper zyra e neper fshatra se iku koha e sjelljes si pushtet pavarësisht kush fiton zgjedhjet.”

Rama u është drejtuar edhe demokrateve duke u kërkuar te votojnë Partine Socialiste duke sqaruar se pse kërkon shumicën per te qeverisur i vetëm.

“Atyre qe u thonë Rama do timonin se do pushtet per vete, po te ishte kështu Lulin e kishit ne çadër tani me rrobabanjo, e duke pare ne ëndërr ato fotot e mia e duke thene paska pas te drejte Edi Rama se është vape.”

Rama ka shpjeguar se ekonomia e lufta kundër papunësisë do te jene prioritet ne mandatin e dyte.

Sipas Rames nje rol te rendesishem ne ndryshimin e Shqipërisë do te luaje reforma ne drejtësi, e cila do te çliroje qytetaret nga gjyqtaret e prokuroret e korruptuar.