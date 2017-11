Kryeministri Edi Rama mori pjese ne inaugurimin e rrjeti te ri te ujësjellësit. Investimi me vlere 10 milionë euro u siguron furnizim 24 ore me ujë, 12 mijë abonentë të Fierit. Shefi i qeverise kërkoi te jepet fund abuzimit me ujin.

Kryeministri u kujtoi qytetarëve afatin e vendosur per shlyerjen e detyrimeve, pasi ne te kundërt, do te veproje forca e ligjit.

Rama thekoi se brenda 90 ditëve duhet të merren të gjitha masat për të lidhur kontratat me ndërmarrjen e ujësjellësit, duke shmangur në këtë mënyrë edhe sanksionet ligjore.