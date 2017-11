Tjetër përplasje mes shumicës qeverisëse dhe prokurorisë. Sekretari i përgjithshëm i PS Taulant Balla tha se organi i akuzës po përpiqet te mbylle dosjen e CEZ, material i cili u kallëzua pas Komisionit Hetimor në kuvend nga Partia Socialiste.

Në deklaratën e shpërndarë për media Balla shprehet se diçka e tillë bëhet pa kryer asnjë hetim.

“Pa kryer asnjë hetim minimal, pa marre ne pyetje asnjë te akuzuar, asnjë dëshmitar, asnje person ne dijeni, pa marre ne konsiderate asnje prej gjetjeve te Raportit përfundimtar te Komisionit hetimor parlamentar, Prokuroria qe u ngrit brenda ditës per te arrestuar nje deputet mbi bazën e nje materiali te botuar ne media me përgjimet e dy krimineleve, jo vetëm nuk e ve ujin ne zjarr per nje material te shkruar me fakte komprometuese e me emra peshqish te mëdhenj e te vegjël te dyshuar per krim ekonomik e korrupsion me përmasa tronditëse, po na e paska dërguar dosjen ne Gjykate duke kërkuar mbylljen e saj!!!”