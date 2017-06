Rruga e Arbrit është premtimi themelor qe ofron e djathta dhe e majta per qytetaret e Dibrës. Kryesuesi i listës se PS për ketë qark, Ilir Beqaj deklaron se rruga do te ndërtohet nga kjo qeveri, por Dhurata Çupi ne emër te demokrateve thekson se ajo do te jete prioritet per kryeministrin Lulzim Basha, nëse dibranet i besojnë votën.

Ilir Beqaj: Rruga e Arbrit është program me i madh dhe me i rendesishem qe është pjese e programit nje miliardë euro per rindërtim.

Dhurata Çupi: Rruga e Arbrit nuk është bere dhe besoj qe me ketë qeveri nuk do te behet asnjëherë dhe dibraneve nuk do t’ua beje rrugën e Arbrit asnje qeveri, përveç Partisë Demokratike.

Per Ilir Beqajn, Partia Socialiste ka nje baze te forte per fitore per shkak te reformave përgjatë këtyre 4 viteve, por edhe per shkak te programit te saj per përmirësimin e jetës se banoreve te Dibrës.

Ilir Beqaj: Mbështetja per bujqësinë edhe me bërjen 0 te tatimit mbi vlerën e shtuar per inputet bujqësore, si dhe mbështetja e veçante qe do te japim per arsimin profesional per te rejat dhe te rinjtë ne te gjithë Shqipërinë, por sidomos ne Burrel, ne Klos, ne Bulqize, ne Dibër, per ato cfare lidhen me mundësitë qe kane keto zona; me bujqësi, blegtori, agroperpunim, industri te lehte, miniera nje pjese dhe padyshim turizëm, sepse rruga e Arbrit do ta beje pjese te ofertës turistike kombëtare gjithçka qe kemi ne ketë qark, duke filluar qe nga Ulza e duke vazhduar deri lart ne Korab.

Por demokratet e akuzojnë PS se nuk ka bere asgjë per Dibrën, dhe i takon te djathtës te qeverise duke shpjeguar vizionin per te ardhmen e këtij qarku.

Dhurata Çupi: Emergjente është infrastruktura, janë emergjente subvencionet ne bujqësi, është pike e rëndësishme e programit pensioni 250 mije per pensionistet qe eshte jashtëzakonisht pozitive.

Partia Socialiste pak muaj me pare fitoi zgjedhjet per bashkinë e Dibrës dhe pritshmërite e saj per 25 qershorin jane te larta, por edhe me te larta jane pritshmërite e Partisë Demokratike.

Ilir Beqaj: Bazuar mbi cfare kemi bere ne këto 4 vjet, per ne si PS, 3 mandate ne Dibër jane detyre, mandati i 4 është nje objektiv jo i paarritshëm.

Dhurata Çupi: 4 deputete do marre PD ndërsa dy deputete me shume xhentilese do ia leje treshes qeveritare, PS, LSI dhe PDIU.

Ne 25 qershor Ilir Beqaj dhe ekipi socialist dhe Dhurata Cupi e kandidatet e PD do te kërkojnë fitoren per kampin e tyre politik.