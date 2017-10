Kryeministri Edi Rama ka shfrytëzuar takimin me 120 nxënësit e Akademisë Politike te Partisë Socialiste per te ftuar te rinjtë te jene pjese aktive e politikes. Rama ka theksuar se te gjithë ata qe shprehen se duan t’i qëndrojnë larg politikes, ne fakt thjesht gënjejnë veten, pasi politika merr çdo dite vendime per jetën e tyre.

“E ne terrenin e sotëm ka arsye per te qene te demotivuar per shpërdorimin e politikes, por nga ana tjeter politika është i vetmi instrument per t’u bashkuar me te tjerët dhe per t’i ndryshuar gjerat.”

Kryeministri u ka shpjeguar te rinjve se platforma e bashkëqeverisjes me qytetaret është nje instrument jo thjesht per t’i afruar qytetaret me politiken, por per t’i bere pjese e vendimmarrjes.

Sipas kryeministrit, nëpërmjet kesaj platforme qytetaret mund te adresojnë problemet e tyre, por edhe mund te ndjekin nga afer çdo vendim te qeverise.