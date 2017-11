Deputetet e maxhorances dhe opozitës shkëmbyen akuza te forta per çështjen e drogës ne Komisionin per Edukimin dhe Informimin Publik. Ligjvënësit demokrate e ata te LSI bene përgjegjës socialistet per kanabizimin e vendit, çka sipas tyre, solli edhe përdorimin masiv te hashashit ne shkolla.

Pas me shume se një ore e 30 min debate, vëmendja kaloi tek buxheti per arsimin. Ministrja Nikolla informoi se nga viti i ardhshëm do te nise projekti pilot per te dhëne falas librat nga klasa e pare deri ne te katërtën.

Buxheti per Ministrinë e Arsimit per vitin 2018 do te jete me i madh se ai i vitit te kaluar.