Pas operacionit antidroge ne Itali ka ardhur edhe reagimi i Partisë Demokratike. Opozita iu është rikthyer edhe njëherë akuzave ndaj ish-ministrit te brendshëm. “Policia italiane arrestoi kreun e nje grupi te trafikut te drogës nga Shqipëria, Moisi Habilaj.

Partia Demokratike ka denoncuar per 4 vite lidhjen e qeverise me ketë klan, lidhjen e afert te Tahirit me ketë bande”, thuhet ne reagimin e selisë blu. Opozita pretendon se makina audi e ish-ministrit, përdorej pikërisht nga Moisi Habilaj dhe akuzon kryeministrin Edi Rama se arrestoi Dritan Zaganin, oficerin e policisë qe e denoncoi ketë lidhje.