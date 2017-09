Te shtunën ne oren 10.00 do te zhvillohet seanca e pare e parlamentit te dale nga zgjedhjet e 25 qershorit. Kjo seance është formale, ajo drejtohet nga deputeti me i vjetër dhe i vetmi vendim qe merr eshte ngritja e komisionit te verifikimit te mandateve te deputeteve.

Me kaq mbyllet mbledhja e pare e kuvendit, por deputetet jane njoftuar qe parlamenti do te mblidhet serish pasditen e se shtunës, seance ne te cilen komisioni i verifikimit te mandateve lexon raportin dhe te gjithe deputetet betohen. Pasditen e se shtunës do te zgjidhet edhe kryetari i kuvendit qe sipas vendimit te mazhorances do te jete numri 2 i PS Gramoz Ruçi.