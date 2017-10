Kristian Panuci pret rezultat pozitiv ne ndeshjen ndaj kombëtares se vendit te tij qe do te luhet te hëne ne “Loro Borici” te Shkodrës. Italiani deklaroi ne konferencën per shtyp se është krenar qe drejton Shqipërinë dhe se me Italinë do te jete ndryshe nga Spanja.

“Jam italian, por jam krenar që jam trajner i kombëtares shqiptare. Nesër do të jem në fushë bashkë me djemtë dhe do të lumturohem tej mase nëse do të kemi sukses. Pres një Itali shumë të inatosur, sepse ka marrë shumë kritika, por jam i sigurt që do të bëjmë një ndeshje mjaft të mirë dhe pse jo, të marrim edhe rezultat të kënaqshëm.”

Pavarësisht rezultatit ne ndeshjen me kombëtaren spanjolle, tekniku italian ka vlerësuar paraqitjen e kuqezinjve, ndërsa nuk ka pa përmendur edhe mungesën e fatit ne rastin e dy shtyllave.

Edhe kapiten i kuqezinjve Ansi Agolli është optimist per ndeshjen e se hënës dhe thotë se do te jap maksimumin, duke qene ne fushe qe nga minuta e pare. Sipas tij me shume se rezultati pozitiv është e rëndësishme qe kombëtarja shqiptare te rrisë nivelin e lojës se saj.

Formacioni i Kombëtares Shqiptare ne ndeshjen përballe Italisë, pritet te jete i ndryshëm nga ai me Spanjën.