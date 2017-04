Ministrat e Lëvizjes Socialiste për Integrim kane theksuar nevojën per dialog mes partive per te zgjidhur krizën e krijuar ne skenën politike. Ministrja e Integrimit Klajda Gjosha dhe Ministri i Bujqësisë Edmond Panariti, kane deklaruar se te gjithë aktoret duhet te dialogojne, duke iu shmangur komenteve per qeverinë teknike apo shtyrjen e zgjedhjeve e duke vene ne dukje se zgjidhjet duhet te dalin nga tryeza e partive politike.

Ashtu si dhe kreu i partisë Ilir Meta, dy ministrat Gjosha e Panariti kane theksuar se LSI do te hyje ne zgjedhje ne nje koalicion me Partine Socialiste nëse kriza zgjidhet.

Mbrëmjen e se hënës pas mbledhjes se kryesisë kreu i LSI Ilir Meta, deklaroi se duhet dialog me opozitën, duke plotësuar edhe kërkesën e saj per krijimin e një “qeverie besimi”.