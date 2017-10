Prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla shmangu sot nje takim me ish-ministrin e brendshëm Sajmir Tahiri. Burime nga organi i akuzës thane se vete Tahiri kërkoi te bisedonte me Llallën, por ky i fundit ishte i zëne me angazhime te tjera. Te njëjtat burime bëjnë te ditur se shefi i shërbimit sekret u takua po sot me Prokurorin e Përgjithshëm.

Ndërkohe, Prokuroria e Krimeve te Renda bën te ditur se shërbimi sekret nje vit me pare ka dorëzuar informacione per disa grupe kriminale qe kane kultivuar dhe trafikuar kanabis nga Vlora, duke përmendur edhe Moisi Habilaj. Krimet e renda kane patur komunikime me autoritetet italiane duke kërkuar te dhëna prej tyre pas arrestimit te Habilajt, por informacioni është refuzuar me argumentin se operacioni eshte ne zhvillim e siper dhe hetimet mund te cenohen.