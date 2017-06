Ashtu siç kishte njoftuar edhe me pare, Prokuroria e Përgjithshme po monitoron procesin e votimit ne te gjithë vendin. Shefi i organit qendror te hetimit Adriatik Lalla është ndalur ne qytetin e Elbasanit. Ai ka theksuar se te gjitha rastet e denoncuara po hetohen nga policia.

Llalla konfirmoi se do te beje inspektime ne te gjithë Shqipërinë. Me herët, kreu i organit qendror te akuzës u ka dërguar porosi prokurorive te rretheve për hetim te shpejte te çdo rasti lidhur me zgjedhjet.