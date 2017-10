Ajo është një prej figurave më të hijshme shqiptare, me një fizik fantastik dhe me një look, I cili gjithmonë është komentuar. Leonora Jakupi vazhdon të tregojë se është në top formë.

Gjithmonë Leonora shfaqet plot stil dhe tepër e bukur. Së funsi ajo është shfaqur tepër e kuruar dhe mjaftë elegante në një set të ri fotografik. Veshja e saj është e thjeshtë, me fustan të zi dhe syze të brendit Ana Karin Karlsson. Aksesorët e tjerë që dallohen, janë çanta e saj Louis Vuitton e cila është mjaft e shtrenjtë.

Së fundi, Leonora ishte në qendër të vëmendjes së medieve për shkak të mungesës në dasmën e Valdrin Sahitit, mikut të saj të ngushtë, e cila u mbajt në Las Vegas. Bukuroshja vazhdon të shfaqet e vetme në rrjetet sociale edhe pse ka treguar shumë herë se është e fejuar, por ka refuzuar ta shfaqë të dashurin në publik.